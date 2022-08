Un nouveau prétendant très surprenant se déclare pour Memphis Depay !

La suite après cette publicité

Arrivé libre en début de saison en provenance de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay a connu de bons débuts avec le FC Barcelone de Ronald Koeman avant de rentrer dans le rang sous les ordres de Xavi. Son bilan reste néanmoins très correct pour une première saison avec 13 buts et 2 offrandes en 37 matches. Pas dans les plans de son coach actuel, le natif de Moordrecht devrait cependant prendre la tangente et partir à terme du club catalan. La Juventus s'est placée dans ce dossier et rapidement le club turinois a avancé pour la venue du Néerlandais.

Pourtant, les demandes salariales de Memphis Depay ne collent pas aux souhaits de la Juventus et c'est désormais Arkadiusz Milik qui tient la corde pour rallier le Piémont. Dès lors, le départ de Memphis Depay vers la Juventus est en train d'être avorté et celui qui représente une potentielle vente intéressante risque de poser problème au FC Barcelone qui a besoin de liquidités. À moins qu'un autre club arrive dans le dossier et se mette rapidement d'accord avec le Néerlandais. Cela tombe bien, une autre option existe et elle est assez surprenante.

Manchester United à l'affût

Selon Marca, Manchester United pourrait se placer pour recruter Memphis Depay sur ces derniers jours de mercato. Les Red Devils pourraient proposer 10 millions d'euros. Un chiffre assez faible certes, mais qui pourrait convenir à un FC Barcelone qui doit encore réduire sa masse salariale et dont un départ de son buteur néerlandais ferait du bien. À Manchester United, Memphis Depay pourrait trouver un jeu qui correspond à ses qualités, mais son passé de Red Devils rend cette option assez surprenante.

Parti en 2015 du PSV Eindhoven contre un chèque de 34 millions d'euros, le polyvalent attaquant aura déçu lors de son passage d'un an et demi du côté de la formation mancunienne. Disputant 53 matches pour 7 buts et 6 offrandes, il est parti pour l'Olympique Lyonnais contre 16 millions d'euros après avoir côtoyé le banc pendant de longs mois. Reste donc à savoir si Manchester United - qui est à la recherche d'un renfort offensif - passera réellement à l'attaque dans ce dossier.