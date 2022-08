Memphis Depay à la Juve, ça brûle !

La suite après cette publicité

Alors que le mercato estival refermera bientôt ses portes, nombreux sont les clubs à s'activer sur le marché. Dans cette optique, la Juventus Turin devrait rapidement mettre la main sur Memphis Depay et réaliser un gros coup. Pouvant déjà se targuer du retour de Paul Pogba cet été, le club du Piémont est, en effet, tout proche de s'offrir l'ancien Lyonnais, un temps annoncé du côté de Tottenham.

D'après les dernières informations du quotidien catalan Sport, la Juve souhaiterait même annoncer dès ce samedi l'arrivée de l'attaquant barcelonais. Les avocats du joueur seraient en train d'étudier les conditions de sa résiliation de contrat au Barça. A noter par ailleurs que le Néerlandais est d'ores et déjà d'accord avec Turin. Et dès l'annonce, il pourrait s'envoler pour l'Italie, pour être intégré le plus rapidement possible aux entraînements.