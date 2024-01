OL - Rennes : les compositions sont tombées

L’OL lance la 19e journée de Ligue 1 ce vendredi soir. Toujours en position de barragistes, les Lyonnais accueillent Rennes au Groupama Stadium (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Quelques jours après avoir éliminé l’OM en Coupe de France, les Rouge et Noir veulent enchaîner un deuxième succès de suite en championnat pour se rapprocher de l’Europe.

Lyon se présente en 3-5-2 avec une défense Mata-Lovren-O’Brien, Maitland-Niles et Fofana occupant les postes de piston. Le jeune Diawara accompagne Caqueret et Tolisso dans l’entrejeu, derrière Cherki et Lacazette, préférés à Orban. Stéphan opère de son côté seulement deux changements avec les retours de Mandanda et Theate puisque Bourigeaud, Le Fée, Santamaria et D. Doué restent au cœur du 4-4-2 breton où Kalimuendo et Terrier seront en charge de l’attaque.

Les compositions :

OL : Lopes - Mata, Lovren, O’Brien - Maitland-Niles, Caqueret, Tolisso, Diawara, Fofana - Cherki, Lacazette.

Rennes : Mandanda - G. Doué, Belocian, Theate, Truffert - Bourigeaud, Le Fée, Santamaria, D. Doué - Kalimuendo, Terrier.