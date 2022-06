PSG : la durée du contrat de Christophe Galtier est connue

La suite après cette publicité

Il ne fait plus guère de doutes. Zinedine Zidane hors course, c'est bel et bien Christophe Galtier qui devrait succéder à Mauricio Pochettino sur le banc de touche du PSG, comme nous vous l'annonçons dans nos colonnes depuis plusieurs jours. ce soir, L'Equipe affirme d'ailleurs qu'un accord entre le coach et Paris a été trouvé. Un sacré tour de force de Luis Campos qui a su imposer son ancien acolyte du LOSC.

Si Paris va devoir débourser une forte somme d'argent pour l'arracher à Nice (environ 10 M€), le champion de France en titre va devoir offrir un joli salaire au technicien français de 55 ans. Si le montant du salaire n'a pas fuité, la durée du contrat devrait être de deux années plus une en option selon nos informations.