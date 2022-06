PSG : Danilo Pereira veut rester

Interviewé après la large victoire du Portugal face à la Suisse dimanche soir (4-0), le milieu de terrain portugais Danilo Pereira a évoqué sa saison avec le Paris Saint-Germain et son avenir dans le club de la capitale. Le Portugais de 30 ans a expliqué qu’il avait fait une bonne saison à Paris et qu’il avait l’intention de rester cet été pour faire encore mieux l’année prochaine.

« J'ai réalisé une bonne saison individuellement. (…) Je suis satisfait de mon bilan et je n'ai pas envie de partir. J'espère qu’on fera mieux la saison prochaine. Ce sera plus facile avec Kylian Mbappé. C'est super qu'il reste ! », a déclaré Danilo Pereira en zone mixte après la rencontre. Le milieu de terrain qui est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2025, a disputé 37 matches cette saison et inscrit cinq buts.