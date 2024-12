PL : des cadors européens à la lutte pour s’offrir un jeune de Manchester City

Une nouvelle bataille se prépare pour le mercato. James McAtee, milieu de terrain anglais de 22 ans, attire l’attention de plusieurs clubs européens alors que son avenir à Manchester City reste incertain. Selon The Telegraph, Nottingham Forest, West Ham, Brentford et Crystal Palace suivent sa situation de près, tout comme les équipes allemandes (Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig) et italiennes (Fiorentina, Bologne).

Malgré les efforts de Pep Guardiola cet été pour convaincre McAtee de rester à City, le joueur de 22 ans a été peu utilisé cette saison, même face à une série de mauvais résultats, de blessures et de contre-performances de certains cadres. Cette mise à l’écart relance ainsi les spéculations sur un possible départ prochain.