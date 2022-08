FC Barcelone : le véritable deal Ousmane Dembélé !

La suite après cette publicité

Après un feuilleton qui aura duré plusieurs mois, Ousmane Dembélé (25 ans) a enfin prolongé son contrat au FC Barcelone. Un temps annoncé au PSG mais également du côté de Chelsea, l'international français (27 sélections, 4 buts) a finalement décidé de signer un nouveau bail de deux saisons avec les Blaugranas. «Le FC Barcelone et Ousmane Dembélé sont tombés d'accord sur la prolongation du contrat de l'attaquant français jusqu'au 30 juin 2024. Le jeudi 14 juillet, il signera son contrat au à la Ciutat Esportiva Joan Gamper selon l'agenda suivant : 13h15 : signature du contrat au sein des bureaux de la Ciutat Esportiva (cérémonie privée). 13h45 : signature publique sur le Terrain Tito Vilanova», précisait ainsi le communiqué du club barcelonais, le 14 juillet dernier.

Désormais lié avec le club catalan jusqu'en juin 2024, l'ancien Rennais - très convaincant lors de la préparation estivale - espère bien passer un nouveau cap cette saison. Pas encore inscrit sur le site de la Liga pour affronter le Rayo Vallecano samedi à 21h lors de la première journée de championnat, le natif de Vernon défraie d'ores et déjà la chronique. Et pour cause. En Espagne, plusieurs sources affirment connaître tous les détails du nouveau bail signé par l'ancien joueur du Borussia Dortmund. À tort.

Le clan Dembélé touchera 25 M€ en cas de future revente !

Selon nos dernières informations, si une clause libératoire de 100 millions d'euros est évoquée, elle n'est valable que cet été et passera à 50 millions d'euros dès la saison prochaine. Autre particularité, si un club décide de payer cette clause libératoire, Ousmane Dembélé et son agent, Moussa Sissoko, toucheront 50% de la somme, soit 25 millions d'euros. De même, si les finances du club barcelonais venaient à s'améliorer, le clan Dembélé pourrait percevoir ces 25 millions d'euros. Les autres 25 millions d'euros allant au Barça.

Par ailleurs, le contrat de deux ans prévoit, toujours selon nos informations, un salaire annuel de 11 millions d'euros net. Ainsi, si Ousmane Dembélé percevait un salaire annuel brut de 12 millions d'euros, avec huit millions de bonus, le numéro 7 du Barça touchera désormais un salaire annuel brut de 16 millions d'euros, avec quatre millions de bonus, pour un total pouvant atteindre 20 millions bruts par an. Loin des 40% de baisse salariale annoncés par les médias catalans ces derniers mois...