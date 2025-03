Liverpool-PSG : les derniers mots de Luis Enrique

Luis Enrique s’est présenté à 1 heure du coup d’envoi contre Liverpool, au micro de Canal+ pour donner son état d’esprit. A-t-il imaginé un match parfait ?

La suite après cette publicité

« Il y a beaucoup de variables, le résultat va conditionner le match, on ne sait pas ce que Liverpool va faire en début de match.S’il nous presse il y aura des situations différentes de la semaine passée. On sera dangereux sans ou avec espace. Il y a beaucoup de variables. Un match de ce type est difficile à prévoir. On sera à la hauteur je n’ai aucun doute sur l’équipe, je pense qu’il y aura du spectacle », a-t-il assuré.