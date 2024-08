L1 : le champion de France touchera moins d’argent

Le championnat de France connaît des problèmes financiers. La gestion et les choix stratégiques des instances dirigeantes sont plus critiqués et les recettes TV sont en chute. En bref, le football français est en difficulté. Et cela se vérifie également sur la somme touchée par le vainqueur de la Ligue 1. L’Équipe rapporte ce vendredi que le futur champion de cette saison 2024-2025 peut espérer gagner environ 22 millions d’euros.

Une somme qui se justifie par le biais de critères de répartition : le classement sportif de la saison, sur les cinq derniers exercices, et la notoriété. Pour la Ligue 2, le champion percevra 2,3 millions d’euros. Le quotidien rapporte aussi qu’une baisse de 32% est attendue par rapport aux revenus audiovisuels de cette saison 2024-2025. Pour rappel, le championnat de France reprend ses droits ce vendredi soir, avec Le Havre-Paris Saint-Germain.