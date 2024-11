Harry Kane est en grand danger en Angleterre

«C’est son opinion.» On se doutait bien par cette déclaration que Lee Carsley n’avait pas forcément très bien pris les critiques d’Harry Kane envers ses coéquipiers qui ont préféré annoncer leur forfait plutôt que de se rendre en sélection. Le sélectionneur intérimaire est sans doute d’accord sur le fond mais moins sur la forme. Ce genre de remarque, surtout lorsqu’on est le capitaine de l’équipe, peut faire voler en éclats un vestiaire. D’autant que les absents ne sont pas n’importe qui : Cole Palmer, Phil Foden, Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold et Declan Rice étaient tous visés par les déclarations de Kane.

Plusieurs explications ont été avancées par la presse anglaise. Il y a d’abord les calendriers toujours plus alourdis mais surtout le fait que Carsley ne sera plus là après ce rendez-vous international. En d’autres termes, il n’y a pas de risque de perdre sa place. «Je pense que l’Angleterre passe avant toute situation de club. (…) Je pense que la joie de jouer pour l’Angleterre, c’est lui (Gareth Southgate) qui l’a ramenée. À chaque rassemblement, les gars étaient enthousiastes à l’idée de venir et dans les stages, les joueurs voulaient jouer pour l’Angleterre», avait lâché l’attaquant en conférence de presse avant d’affronter la Grèce.

Carsley met Harry Kane sur le banc

Et surprise au coup d’envoi de cette rencontre, le buteur du Bayern a été envoyé sur le banc. Il s’agissait pourtant d’un match crucial puisque les Grecs étaient alors premiers de cette poule de Ligue des Nations, devant les Three Lions, qu’ils avaient battu le mois dernier à Wembley (2-1). Kane est entré après l’heure de jeu, en remplaçant Ollie Watkins, premier buteur du match, ce que Carsley a justifié après le succès 3-0 des siens. «Il était important de donner sa chance à Ollie Watkins. Vivre une soirée comme celle-ci est formidable pour lui. Harry va bien. Il veut jouer. Son attitude a été fantastique depuis mais il est important de donner une chance aux joueurs.» Notamment à ceux qui n’ont pas l’habitude d’être là.

«Certains joueurs n’étaient pas là mais nous nous sommes concentrés sur ceux qui étaient présents», insistait le sélectionneur, qui laissera sa place à Thomas Tuchel le 1er janvier prochain. C’est aussi ce qu’a voulu souligner Jude Bellingham, préférant mettre la polémique de côté. «On a beaucoup parlé des gars qui n’étaient pas là, mais je pense que ceux qui sont venus étaient incroyables. Curtis (Jones) a fait ses débuts. Il a marqué, a joué comme il sait faire et c’était incroyable. Je suis vraiment fier des garçons ce soir.» En voulant insister sur l’importance de l’équipe nationale, Kane s’est peut-être tiré une balle dans le pied.

L’Angleterre en veut à Kane

The Telegraph publie même un édito affirmant qu’«il n’y a plus aucune garantie que Harry Kane soit titulaire avec l’Angleterre.» Le quotidien anglais félicite même Carsley d’avoir eu le courage d’ouvrir le débat, et Watkins d’avoir saisi sa chance. Sur le plateau d’ITV, on était aussi critique à l’égard du Munichois. «On passe d’une totale unité dans l’équipe, à quelques abandons, et puis on entend un manque d’engagement. (…) La FA a créé un précédent, pestait Ian Wright. Harry dit ça de joueurs avec qui il a joué deux finales d’Euro, une demi-finale de Coupe du monde. Il connaît la valeur de ces joueurs. Je ne peux pas comprendre. Je suis choqué de l’entendre.» Kane ne s’est décidément pas fait des amis ces dernières heures.