Harry Kane met le feu en Angleterre, grande nouvelle pour le Real Madrid

La pris de position de Kane retourne le pays

Il y a le feu chez les Three Lions. Avant le match face à la Grèce ce soir dans le cadre de la Ligue des Nations, le capitaine Harry Kane a pris la parole. Et il a poussé un énorme coup de gueule contre certains de ses coéquipiers comme le relaye le Daily Express. Kane fait référence à la longue liste d’absences pour ce rassemblement, dont fait partie Cole Palmer, Jack Grealish, Declan Rice ou encore Phil Foden pour ne citer qu’eux. Kane est fou de rage que plusieurs joueurs de la sélection préfèrent faire passer en priorité leur vie en club plutôt qu’avec leur pays. Surtout que pour son cas, il a toujours donné sa priorité pour l’Angleterre : « Je n’aime pas vraiment ça, pour être tout à fait honnête. L’Angleterre passe avant tout, elle passe avant le club. C’est la chose la plus importante pour laquelle vous jouez en tant que footballeur professionnel. » Un sacré avertissement lancé à ses coéquipiers, qui pourrait avoir des conséquences. Une des explications de cette absence, c’est que les joueurs n’ont pas à faire d’effort pour conserver leur place dans le groupe étant donné que Lee Carsley ne sera plus à la tête de la sélection en 2025.

Renfort supplémentaire pour le Real

À Madrid, enfin une bonne nouvelle ! L’infirmerie va bientôt se vider avec le retour de David Alaba comme le placarde Marca. Le défenseur récupère plus vite que prévu et pourrait faire son retour dès le mois de décembre. Il était présent à l’entraînement d’hier, il a retouché le ballon et a fait bonne impression. Il pourrait faire son retour près d’un an après son dernier match disputait face à Villarreal, le 17 décembre 2023. Un renfort bienvenu vu l’hécatombe de blessure au Real, notamment dans le secteur défensif.

Nouveaux cadres chez les Bleus

La bonne nouvelle pour les Bleus, c’est qu’on pouvait imaginer que l’absence de Mbappé aurait pu faire parler en interne. Sauf qu’au contraire, le sujet a été vite évacué par l’équipe et les joueurs font corps pour leur capitaine. Le groupe s’attendait à ce qu’il soit absent d’après L’Équipe.

Son absence de ce rassemblement combiné à la retraite de plusieurs cadres historiques a permis l’émergence de nouveaux leaders. Le groupe se restructure et se rajeunit. Jules Koundé en est le meilleur exemple lui qui est devenu une des figures majeures du vestiaire des Bleus. Mike Maignan et Ibrahima Konaté sont aussi des piliers de ce vestiaire "new look". Cette nouvelle génération cherche à s’émanciper de ses prédécesseurs et a retrouvé de la joie de vivre, en témoigne le bizutage réservé à Lucas Chevalier. Il faut malgré tout de l’expérience pour encadrer tout ça, raison pour laquelle N’Golo Kanté sera le capitaine face à Israël ce soir comme l’explique Le Parisien.