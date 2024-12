FIFA-The Best 2024 : Emiliano Martinez sacré

La ville de Doha au Qatar accueillait ce mardi soir la cérémonie des trophées des FIFA-The Best. Plusieurs prix sont donc décernés durant cette belle soirée où les acteurs et actrices sont mis en lumière pour leurs accomplissements réalisés la saison dernière, sur la période du 21 août 2023 au 10 août 2024 inclus. Dans la catégorie meilleur gardien masculin de la FIFA, les nommés étaient : Gianluigi Donnarumma (PSG, Italie), Ederson (Manchester City, Brésil), Andriy Lunin (Real Madrid, Ukraine), Mike Maignan (AC Milan, France), Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentine), David Raya (Arsenal, Espagne) et Unai Simón (Athletic Bilbao, Espagne).

La suite après cette publicité

Et cette concurrence rude a été remportée par le gardien argentin d’Aston Villa Emiliano Martinez. Elément décisif des Villans, le champion du monde 2022 a grandement participé à la 4e place décrochée par son club en Premier League l’an dernier et la demi-finale de Ligue Europa Conference atteinte par les Anglais (perdue face à l’Olympiakos).