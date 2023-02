JT Foot Mercato : Manchester City en pleine tempête !

Manchester City rattrapé par la patrouille

Le ciel si bleu de Manchester City est en train de s’assombrir. Sportivement, les Citizens ne sont pas au rendez-vous. Ce week-end, les hommes de Pep Guardiola ont laissé filer 3 points précieux dans la course au titre face à Tottenham (1-0). En Angleterre, on cherche le responsable de la situation, et le principal accusé s’appelle Erling Haaland. L’attaquant a beaucoup de responsabilités, au sein de cette équipe où il vient d’arriver, mais pour certains, comme Jamie Carragher, son choix de venir à Manchester, n’était tout simplement pas le bon : « Je pense que nous n’avons vu que 60% d’Erling Haaland. Il vient d’un championnat de contre-attaque. Vous avez vu son rythme effréné là-bas - nous ne le voyons pas ici. Il a peut-être choisi le mauvais club pour tirer le meilleur parti de lui. Ils sont une équipe différente - et moins bonne - avec Haaland. Ce n’est pas sa faute. City ne joue pas un football sans répit. Ce n’est pas la façon de Pep Guardiola.» En-dehors des terrains, c’est un scandale financier qui frappe Manchester City. En 2020, les SkyBlues avaient été exclus de toutes compétitions européennes pendant deux ans par l’UEFA pour violation du fair-play financier. Une décision finalement annulée par le Tribunal Arbitral du Sport. À l’époque, la Premier League avait, elle aussi, ouvert une enquête, sur les finances du club entre 2018 et 2019. Aujourd’hui, la Ligue anglaise vient de rendre ses conclusions et elles sont accablantes. City est accusé d’avoir commis plus de 100 infractions au règlement du championnat ! Une commission a été saisie, et les sanctions devraient tomber sur Manchester City, reste à savoir quelles formes elles prendront ! Amendes, retrait de points, voire même exclusion.

Un attaquant de Chelsea poussé vers l’Italie

Chelsea a signé un paquet de joueurs cet hiver, et cherche à faire de la place ! Et l’un des indésirables se nomme Pierre-Emerick Aubameyang. Actuellement, il a de moins en moins de temps de jeu avec les Blues et il a même été supprimé de la liste en Ligue des Champions ! En gros, on ne veut plus de lui à Londres ! Et d’après La Gazzetta dello Sport il pourrait se remettre en selle du côté de l’AC Milan ! Et ce n’est pas tout puisque sur Relevo, c’est un tout autre projet qui est évoqué. En effet, c’est la MLS qui lui ferait les yeux doux. Le Los Angeles FC négocierait avec Chelsea pour son transfert. Reste à savoir si ce genre de destination plaira à Aubameyang !

Paris veut rappeler un banni

Mauro Icardi, parti en prêt à Galatasaray en septembre, a mis tout le monde dans sa poche, du côté de la Turquie. Actuellement à 9 buts et 6 passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues, l’Argentin a su se montrer décisif depuis son arrivée à Istanbul. Là-bas, on veut déjà que l’attaquant du PSG reste à l’issue de son prêt qui court jusqu’à la fin de la saison. Autre possibilité : un retour du côté de Paris. Invraisemblable il y a quelques mois, l’hypothèse gagne en crédibilité au vu des bonnes performances d’Icardi. Le numéro 9 aurait alors jusqu’à 2024 pour s’imposer en pointe de l’attaque parisienne.