OM : Arkadiusz Milik a pris une énorme décision pour son avenir !

«Il y a beaucoup d'intérêt autour d'Arek, on parle d'un vrai attaquant. Mais notre idée est de garder les meilleurs et Milik est attaché au club», déclarait récemment le président et directeur général de l'OM Pablo Longoria concernant l'avenir de son numéro 9. Déterminé à conserver l'attaquant international polonais (62 sélections, 16 buts), le board marseillais reste malgré tout pendu à la décision d'un joueur sur courant alternatif depuis son arrivée sur la Canebière et souvent en désaccord avec son entraîneur.

Titularisé puis relégué sur le banc avant d'être rappelé dans le onze de départ, l'ancien buteur du Napoli ne sait pas, en effet, sur quel pied danser sous la houlette de Jorge Sampaoli. Une nouvelle fois laissé sur le banc lors de la défaite de l'OM à Rennes (0-2), Milik n'avait d'ailleurs pas hésité à envoyer un message fort à son coach l'hiver dernier. Par presses interposées, les deux hommes s'étaient ainsi livrés des échanges musclés. L'avant-centre reprochant à l'ancien sélectionneur de l'Argentine de ne pas suffisamment le faire jouer. Sampaoli rétorquant qu'il devait changer sa façon de jouer.

Arkadiusz Milik veut rester à l'OM !

Contre les Bretons, l'ancien Napolitain s'est d'ailleurs échauffé une bonne partie de la seconde période avant finalement de rejoindre le banc à son grand désarroi et de voir Bamba Dieng fouler la pelouse. Une gestion qui interroge et qui ne cesse d'agacer Milik comme le révélait La Provence au sortir du match contre Rennes. D'après le quotidien local, Milik est ainsi rentré à Marseille avec cet incompréhensible «nouvel acte de défiance». Pourtant, malgré ce nouvel épisode de tension entre Sampaoli et celui qui totalise 20 réalisations en 32 matches cette saison, l'avenir du Polonais pourrait bien se faire sur la Canebière.

Comme l'indique La Provence, dans son édition du jour, Milik a récemment donné la tendance de façon indirecte. Lors d'un échange avec son sélectionneur Czesław Michniewicz, le buteur de la Pologne a ainsi assuré qu'il ne comptait pas changer d'air lors du prochain mercato estival. Avec la Coupe du Monde au Qatar en ligne de mire, le natif de Tychy, heureux à Marseille, semble donc bien décidé à arborer la tunique ciel et blanc la saison prochaine. Dans cette optique, le média marseillais précise que selon l'entourage du joueur, Milik ne se poserait pas de question sur son avenir qu'il envisage toujours au cœur de la cité phocéenne. En attendant, Milik devrait profiter de l'absence de Dieng et Payet pour retrouver sa place de titulaire face à Strasbourg (samedi, 21h) et ainsi conduire les Marseillais sur le chemin de la Ligue des Champions.

