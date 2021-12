PL : la statistique qui fait mal à Newcastle

Dernier avec seulement sept points, Newcastle va devoir batailler pour se maintenir en Premier League. Arrivé récemment sur le banc des Magpies, Eddie Howe a tiré la sonnette d’alarme mardi en conférence de presse. Si le club anglais espérait se renforcer en janvier prochain lors du mercato hivernal, il doit faire face à de nombreux obstacles.

Parmi eux, la nouvelle règle interdisant les formations du championnat d’Angleterre de sceller des accords commerciaux avec des sociétés liées à leurs propriétaires, ce qui pourrait sérieusement contrarier les plans de Newcastle. Optajoe indique d’ailleurs que les Magpies sont la quatrième équipe dans l’histoire de la Premier League à ne pas avoir remporté la moindre rencontre lors des 14 premières journées de championnat. Seul Swindon (1993-1994), QPR (2012-2013) et Sheffiled United (2020-2021) avaient réalisé la même performance, qui s’était à chaque fois conclue par une relégation.

4 - Newcastle are just the fourth team to fail to win any of their first 14 games in a Premier League campaign – all of the previous three were relegated (Swindon 1993-94, QPR 2012-13, Sheffield United 2020-21). Omens. pic.twitter.com/oxi52vGTCg