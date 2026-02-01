Menu Rechercher
Le PSG relance son académie au Japon

Par Allan Brevi
Le PSG relance sa « PSG Academy Japan » avec 5 nouvelles écoles autour de Tokyo, pour former dès 4 ans les jeunes Japonais à sa méthode "P.A.R.I.S.", axée sur la possession, l’analyse, la réaction, l’intensité et la structure. Claude Makélélé, présent pour l’occasion, a souligné l’importance des valeurs et de l’éducation dans ce projet.

PSG Japan
パリ・サン＝ジェルマンは、この度PARIS SAINT-GERMAINアカデミー・ジャパンを立ち上げることを発表しました。

2026年4月から東京、埼玉、茨城、静岡で開校し、2026年9月からは千葉を含む合計5か所の拠点で運営します。



#PSGAcademyJapan #PSG #パリサンジェルマン
Voir sur X

Après un premier essai en 2023 avorté à cause de divergences locales, le club voit le Japon comme un marché stratégique pour renforcer sa marque. Ce lancement s’inscrit dans le réseau international du PSG, déjà présent dans 22 pays.

