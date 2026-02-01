Le PSG relance son académie au Japon

Le PSG relance sa « PSG Academy Japan » avec 5 nouvelles écoles autour de Tokyo, pour former dès 4 ans les jeunes Japonais à sa méthode "P.A.R.I.S.", axée sur la possession, l’analyse, la réaction, l’intensité et la structure. Claude Makélélé, présent pour l’occasion, a souligné l’importance des valeurs et de l’éducation dans ce projet.

La suite après cette publicité

Après un premier essai en 2023 avorté à cause de divergences locales, le club voit le Japon comme un marché stratégique pour renforcer sa marque. Ce lancement s’inscrit dans le réseau international du PSG, déjà présent dans 22 pays.