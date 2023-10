Un flop de Manchester City veut s’en aller

L’aventure de Kalvin Philipps à Manchester City n’a jamais convaincu. Transféré en provenance de Leeds il y a un an et demi en échange d’un chèque de 57 M€, le milieu de terrain avait pourtant réalisé un Euro 2020 accompli. Il est d’ailleurs toujours titulaire dans l’esprit de Gareth Southgate, malgré un maigre temps de jeu en club. Depuis l’été 2022, le milieu de terrain n’est apparu qu’à 26 reprises sur le terrain toutes compétitions confondues chez les Cityzens. Une situation franchement compliquée à laquelle Philipps aimerait mettre fin. Après le succès de l’Angleterre sur l’Italie (3-1), il a fait part à la BBC de ses envies d’ailleurs.

«Je vais devoir prendre une décision concernant mon avenir au cours des prochains mois. Il (Gareth Southgate) dit simplement que pour que je garde ma place, je dois jouer des matchs et c’est ce que je veux faire. Je suis d’accord avec Gareth sur ce point. Je veux jouer autant que possible. Au cours de la dernière année et demie, je n’ai pas pu le faire à cause de blessures et d’autres facteurs. C’est une chose à laquelle je vais devoir réfléchir. J’espère que ma chance se présentera, mais si ce n’est pas le cas, je devrai également prendre d’autres décisions.» Phlipps est dans le viseur du Bayern Munich depuis quelques semaines.