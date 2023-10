Le Bayern Munich veut mettre fin au cauchemar d’un énorme flop de Manchester City

La suite après cette publicité

Étincelant à Leeds sous les ordres de Marcelo Bielsa, Kalvin Phillips (27 ans) pensait franchir un cap dans sa carrière en rejoignant Manchester City durant l’été 2022. Chez les Peacocks, le milieu de terrain anglais a réussi à obtenir ses premières capes en sélection nationale à 24 ans. En rejoignant Pep Guardiola, il espérait conforter son statut chez les Three Lions et prouver qu’il avait sa place dans l’un des meilleurs clubs d’Europe.

Un échec à 57 M€

Malheureusement pour lui, les 57 M€ déboursés par City n’ont pas suffi à en faire un titulaire chez les Skyblues. Depuis qu’il évolue dans le nord-ouest de l’Angleterre, Phillips ne compte que deux titularisations et seulement quinze apparitions en Premier League (0 but, 0 passe décisive). Un terrible bilan vu l’investissement consenti par City. À cela s’est ajoutée une brouille avec Guardiola. L’Espagnol n’a pas hésité à déclarer publiquement que son joueur était en surpoids, ce qui avait logiquement agacé le principal intéressé.

«Pour être honnête, c’était un peu difficile à accepter, simplement à cause de son ampleur médiatique et du nombre de personnes qui ont commencé à en parler. Je sais que le manager a fait ses commentaires et ses trucs comme ça, mais je les ai respectés. Pour moi, je n’étais pas en surpoids, mais évidemment le manager l’a vu d’une manière différente. (…) Ma situation a changé. Je ne m’attends pas à être dans l’équipe ou à débuter», avait indiqué Phillips en juillet dernier. Sous contrat jusqu’en 2028, Kalvin Phillips semblait alors se diriger vers un départ, d’autant que Liverpool et le Bayern Munich étaient sur le coup. Au final, le joueur n’a pas bougé, préférant rester pour relever ce défi de taille.

Un rebond en Allemagne ?

Utilisé à cinq reprises lors des treize matches officiels disputés par City depuis le début de la saison, Phillips est encore loin d’avoir remporté son pari. «Marcelo Bielsa a donné à Kalvin le meilleur de sa carrière. J’aurais adoré faire avec Kalvin ce que Marcelo lui a fait. Nous avons notre propre façon de jouer et il a parfois du mal dans certaines choses, alors que l’ancien style de jeu de Leeds était parfait pour lui. Le club lui a parlé, car il ne disposait pas de beaucoup de minutes. "Il a dit 'non, je veux rester". Nous avons amené Kalvin ici pour ses qualités. Il est ouvert d’esprit, veut toujours apprendre et veut aider. C’est ce que nous voulons essayer de faire», avait confié Guardiola le 27 septembre dernier, le jour de la seule titularisation du joueur de la saison (défaite à Newcastle en Carabao Cup).

Kalvin Phillips va-t-il tolérer cette situation jusqu’à la fin de la saison ? The Sun nous apprend que le Bayern Munich compte profiter de l’occasion pour négocier à nouveau un indésirable avec Manchester City lors du prochain mercato hivernal. À l’instar de ce que les Bavarois ont fait en janvier 2023 avec João Cancelo, ils aimeraient se faire prêter le milieu anglais. Si le joueur est séduit, l’affaire aura des chances d’aboutir, car City est ouvert à un prêt. En Allemagne, il y retrouverait un certain Harry Kane et surtout un coach plus que jamais désireux d’étoffer un entrejeu peu convaincant.