Le Bayern Munich explique les raisons de son choix surprenant Vincent Kompany

D’une relégation en Championship au plus gros club d’Allemagne, il n’y avait visiblement qu’un pas pour Vincent Kompany. Alors que le Bayern Munich cherchait désespérément un nouveau coach pour succéder à Thomas Tuchel, les pistes semblaient totalement épuisées. Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick ou encore Roberto De Zerbi, rien n’y a fait pour la formation bavaroise qui cherchait décidément le parfait élu. Celui-ci est désormais trouvé et s’appelle Vincent Kompany. Un choix surprenant de miser sur le jeune coach belge puisque son expérience est assez réduite. Deux années à Anderlecht où il avait terminé 4e et 3e de Jupiler Pro League et deux années à Burnley où il a été champion de Championship avant de terminer 19e de Premier League. Des débuts encourageants, mais est-ce que c’était suffisant pour passer un palier aussi élevé ?

Pour les dirigeants bavarois oui. Loin du scepticisme ambiant suite à cette nomination surprise, du côté du Rekordmeister il fallait montrer un visage rassurant. D’autant que Vincent Kompany est le premier coach à être sélectionné par le nouveau duo à la tête de la direction sportive du club, Max Eberl et Christoph Freund. «Au club, nous sommes tous d’accord sur le fait que Vincent Kompany est le bon entraîneur pour le FC Bayern et nous sommes impatients de travailler avec lui. Max Eberl et Christoph Freund n’ont jamais abandonné et ont travaillé méticuleusement pour trouver un entraîneur qui puisse mener le FC Bayern au succès et le développer avec de nouvelles idées. Vincent Kompany représente exactement l’unité et l’esprit d’équipe dont nous avons besoin», a notamment annoncé le directeur général du Bayern Munich Jan-Christian Dreesen.

L’ambition et le jeu ont fait la différence

La pression, Vincent Kompany va l’avoir puisqu’il devra redonner le goût de la victoire à cette équipe du Bayern Munich après une saison blanche. Un esprit conquérant, une habitude de la gagne héritée de sa carrière de joueur qui ont permis à Vincent Kompany de faire la différence aux yeux des décideurs bavarois. «Nous sommes très heureux d’avoir recruté Vincent Kompany pour le FC Bayern. Dans nos conversations avec lui, nous étions immédiatement au même niveau. Il nous a clairement montré à quel point le poste au FC Bayern l’attirait et qu’il voulait absolument l’assumer. Vincent Kompany a faim et apporte tout avec lui. Déjà en tant que joueur, il était une figure marquante du football international de haut niveau et il progresse également en tant qu’entraîneur. Nous aimerions voir plus de continuité dans ce poste. Avec lui, nous voulons accomplir beaucoup de choses au FC Bayern et bien sûr réussir ensemble», s’est félicité le directeur général des sports Max Eberl.

Pour accompagner ses propos et aborder un peu plus l’aspect terrain, Christoph Freund, le directeur sportif du Rekordmeister a mis en valeur le style de jeu de Vincent Kompany. Celui qui a fait des ravages en Championship dans un championnat dominant même s’il n’a pas su le reproduire en Premier League dans une équipe jouant le maintien. «Vincent Kompany est un type d’entraîneur qui correspond très bien à la philosophie de jeu et à l’identité du FC Bayern : ses équipes veulent le ballon, veulent jouer au football de manière dominante et avec une haute intensité. C’est un jeune entraîneur très ambitieux qui possède une grande expérience internationale, qui prend le pouls des joueurs et sait exactement ce qui doit se passer sur le terrain. Il peut et donnera énormément à notre équipe», a ainsi détaillé l’ancien dirigeant du Red Bull Salzbourg. Un choix audacieux mûrement réfléchi donc pour le Bayern Munich qui a conscience que le pari Vincent Kompany sera risqué. La question désormais, c’est de savoir s’il sera payant…