Roxana Maracineanu se paye Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Aulas n'a toujours pas lâché l'affaire malgré les dernières annonces du gouvernement. Le président lyonnais a entamé aujourd'hui un nouveau combat pour faire jouer des play-offs afin de conclure la saison professionnelle de football. Il a reçu une encore une fois une fin de non-recevoir de la part de la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui s'est exprimée dans le quotidien l'Alsace ce vendredi soir.

«Je lui ai fait une réponse à l’un des nombreux courriers qu’il m’a envoyés où je lui ai réexpliqué comment fonctionnaient l’État, la Fédération et la Ligue, et les rapports des uns avec les autres. Dans ce contexte, ses propos sont très repris… Que voulez-vous que je vous dise ? Les salles de cinéma vont rouvrir bientôt. Si Monsieur Aulas a différents scénarii à proposer, je l’invite à en faire un film et à le proposer en salle puisqu’il y aura du public.» On attend la réponse du patron de l'OL.