PSG : le clan Kylian Mbappé a pris sa décision

L’avenir de Kylian Mbappé fait plus que jamais couler de l’encre. Hier, tous les médias attendaient de pied ferme Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi afin de les questionner sur l’international tricolore, qui a envoyé une lettre au club au sein de laquelle il déclare son intention de ne pas prolonger son contrat au-delà de juin 2024. Si le nouveau coach du PSG n’a pas souhaité trop se mouiller et a botté en touche, NAK, lui, n’a pas mâché ses mots.

Le clan KM7 campe sur ses positions

«Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible.» Puis, il s’est montré un peu plus incisif lors d’un entretien accordé à certains médias après la conférence de presse. «C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte.»

Des déclarations qui ont forcément été entendues de l’autre côté de Pyrénées, où le Real Madrid est le candidat numéro 1 à la venue du Bondynois. Ce jeudi, la presse ibérique dévoile d’ailleurs les dernières nouvelles fraîches sur le sujet. El Chiringuito a révélé que le Qatar a donné pour ordre à NAK d’attaquer Mbappé et le mettre dans une position délicate notamment vis-à-vis des supporters. La célèbre émission a aussi indiqué que le clan KM7 ne veut toujours pas prolonger son bail, malgré les menaces de la direction parisienne.

Le Real Madrid est prêt à dégainer

Fayza Lamari, mère et agent du Français, va à nouveau indiquer au PSG que son fils ne prolongera pas et qu’il veut uniquement rejoindre le Real Madrid. Josep Pedrerol a ajouté que le joueur comme les Merengues sont très tranquilles alors que le PSG est nerveux. D’après lui, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont disposés à mettre 200 millions d’euros au total pour cette opération. Defensa Central va dans le même sens et assure que les Madrilènes se tiennent prêts à dégainer. Selon le média espagnol, les dirigeants s’attendent même à ce que le PSG leur propose la star tricolore.

AS pense un peu la même chose et explique que le Real Madrid est en position de force et ne se précipitera pas. L’idée sera de jouer la montre durant ce mercato où les Parisiens sont sous pression. Toutefois, AS indique que le prix total de l’opération Mbappé, soit 350 millions d’euros (entre l’indemnité de transfert, son salaire ou encore des primes), est jugé très important par Florentino Pérez et ses équipes. Une façon de dire qu’ils ne feront pas non plus des folies pour le recruter. Le PSG est donc prévenu.