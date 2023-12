PSG : les croustillantes révélations sur les méthodes de Luis Enrique

Le PSG est dos au mur…jaune. Ce soir, les champions de France jouent gros en Allemagne. Deuxièmes de leur groupe, ils peuvent terminer en tête comme passer à la trappe en cas de défaite face au BVB au Signal Iduna Park. Pour être de la partie en février et en mars en huitièmes de finale de C1, les pensionnaires du Parc des Princes comptent sur Luis Enrique. Arrivé cet été dans la capitale française, le technicien ibérique a déjà remporté cette prestigieuse compétition quand il officiait à Barcelone. Son expérience est donc un gros plus pour Paris.

La suite après cette publicité

Luis Enrique fait l’unanimité

Mais pas uniquement. L’ancien sélectionneur de la Roja ne laisse rien au hasard. Son style et ses méthodes sont d’ailleurs appréciés au sein de la direction francilienne, où il a su convaincre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. D’ailleurs, L’Equipe a révélé que l’avenir de l’Asturien ne serait pas remis en question, peu importe le résultat de ce soir. Mais on peut imaginer qu’une défaite et une élimination seraient un coup dur. En attendant d’en savoir plus, Luis Enrique continue de poser sa patte sur le club tricolore. Ce mercredi, L’Équipe a d’ailleurs passé ses méthodes au crible.

À lire

LdC : le PSG qualifié si…

Très exigeant, il a mis en place des règles assez strictes pour que le quotidien de son équipe se passe au mieux. Les joueurs, qui doivent signer une feuille d’émargement tous les jours, doivent faire preuve de ponctualité. De plus, le coach du PSG surveille de très près ce qu’il se passe en dehors des terrains, où il demande une implication et une hygiène de vie irréprochable à ses hommes. Cela concerne leur poids, leur nutrition (les repas sont surveillés de près) mais aussi leurs sorties. Quelques rares écarts sont autorisés.

La suite après cette publicité

Un coach minutieux

Le quotidien sportif précise que c’est d’ailleurs l’une des raisons qui l’a poussé à se séparer de certains joueurs. On peut penser à Neymar et Marco Verratti. Tous ces petits détails ont une importance considérable aux yeux de Luis Enrique, qui s’appuie sur ces éléments au moment de composer son onze de départ. En ce qui concerne ses relations avec les joueurs, elles restent professionnelles. L’entraîneur espagnol, qui est ouvert, tient aussi à ne pas accabler ses hommes publiquement, que ce soit face à la presse ou lors des debriefings de match. Il rencontre les joueurs individuellement s’il a des messages à faire passer.

On apprend aussi qu’il discute vraiment avec tous ses joueurs, qu’ils soient des cadres ou de jeunes éléments. Ce qui le différencie d’un Christophe Galtier par exemple. Bref, les méthodes de Luis Enrique semblent plaire au club de la capitale ainsi qu’aux joueurs. Nous verrons si elles porteront leurs fruits ce soir à l’occasion de la rencontre face au Borussia Dortmund. Ce qui est sûr, c’est que l’Asturien, qui base beaucoup son travail sur la vidéo et qui demande une intensité constante à ses troupes, a préparé ce rendez-vous capital avec minutie.

La suite après cette publicité

Retrouvez le match Dortmund - PSG sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.