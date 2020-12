Premier League : Leeds serre les dents et piège Burnley

Leeds United relève la tête face à Burnley (1-0), à l'occasion de la 15e journée de Premier League. Cognés par Manchester United avant les fêtes (6-2), les Peacocks retrouvent le goût de la victoire et remontent provisoirement au 11e rang. Moins brillants dans l'animation qu'à l'accoutumée, les hommes de Marcelo Bielsa ont cette fois eu de la réussite. Profitant du mauvais alignement de la charnière de Burnely, Patrick Bamford s'est engouffré dans la profondeur où Nick Pope s'est empressé de fondre sur lui : Robert Jones y a vu un penalty (5e). Bamford s'est prêté à l'exercice en fermant son pied au dernier moment, prenant de fait Pope à contre-pied (1-0, 5e). Le natif de Grantham inscrivant, au passage, son 10e but en 15 matches de Premier League.

Groggy, les troupes de Sean Dyche ont malgré tout pensé revenir au score un quart d'heure plus tard : Ashley Barnes, héritant d'une intervention ratée d'un Illan Meslier au duel aérien avec Ben Mee, a marqué (18e)... mais Robert Jones y a vu un contact illicite de Mee. Ce même Mee qui a laissé filer Raphinha côté droit, avant que ce dernier ne trouve Jack Harrison au beau milieu de la surface adverse. Malheureux, l'ailier a ensuite vu sa frappe à bout portant être sortie par son coéquipier Bamford (30e). Mais au fil des minutes Leeds est entré dans un creux physique criant et a laissé Burnley mettre son empreinte sur le match. Une situation dont les Clarets, incapables de tromper un Meslier impeccable et de faire le jeu, n'ont pas su profiter.

15 - Patrick Bamford has scored 10 goals in 15 games for Leeds in the Premier League this season; the third-fewest appearances to reach 10 in the competition for the Whites, after Mark Viduka (9) and Tony Yeboah (14). Slotted. pic.twitter.com/GMYbT8Mny7