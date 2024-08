Real Madrid : les réponses de Carlo Ancelotti aux premières polémiques

Frustrant face à Majorque dimanche dernier en ouverture du championnat (1-1), le Real Madrid va vite devoir se racheter. Ça pourrait d’ailleurs passer par une victoire dès dimanche, face au Real Valladolid de Ronaldo Nazario, une occasion pour les Madrilènes de lancer leur saison au Bernabeu. Forcément, Kylian Mbappé, qui vampirise désormais toute l’attention, sera observé pour ses débuts dans son nouveau jardin.

Trop neutre, trop discret, le Français a laissé beaucoup de monde sur sa faim après le match de dimanche, où le joueur le plus en vue était en réalité le moins attendu : Rodrygo. Buteur, le Brésilien s’est d’ailleurs fendu d’une sortie polémique en début de semaine, estimant qu’il méritait d’être considéré au même niveau que Vinicius, Bellingham et Mbappé. Une publication finalement supprimée de son canal Whats App, et qui ne venait pas de lui, mais de son équipe de communication, selon la presse espagnole.

Ancelotti a parlé avec Rodrygo

Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti n’a évidemment pas pu esquiver les questions sur le sujet. Mais selon lui, rien d’alarmant : « le message de Rodrygo ? Je lui ai parlé cette semaine et je lui ai demandé s’il s’était passé quelque chose. Il m’a dit que le message n’était pas de lui. Il est heureux ici et se porte très bien. Il n’y a aucun problème avec lui, a commenté l’entraîneur italien, avant de passer la pommade à son joueur. On connaît la qualité de Rodrygo, il a très bien joué lors des deux matchs face à l’Atalanta et Majorque. Il m’a dit qu’il était très heureux. C’est quelque chose qui n’a pas besoin d’être évoqué car il n’y a rien de plus à commenter.»

Comme désormais lorsque de chaque point presse du Real Madrid, Kylian Mbappé était également à l’ordre du jour. Ces dernières semaines, la principale crainte des observateurs espagnols était de voir le Français et Vinicius se marcher dessus, tous les deux habitués à occuper la même région du terrain. Mais Ancelotti s’est voulu rassurant : «trop de joueurs sur le côté gauche ? La présence de Vinicius nous fait jouer davantage sur ce côté en raison de sa qualité. Benzema voulait aussi jouer dans ce secteur, ainsi que Bellingham. Et ça a très bien fonctionné quand nous avons gagné deux Ligues des champions de cette façon. Ce dimanche sera un très bon match pour Mbappé, il va faire un grand match et les fans vont vraiment l’apprécier». Il n’attendent que ça.