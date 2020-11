Angleterre : Patrick Bamford mérite la sélection selon son coéquipier Kalvin Phillips

En Premier League, les performances de Leeds sont remarquées, eux qui occupent pourtant la 15e place. Le sélectionneur national, Gareth Southgate, n'est pas passé à côté. Il a même choisi de convoquer Kalvin Phillips, jeune milieu de terrain de l'équipe du Yorkshire. Mais un autre pourrait y prétendre : Patrick Bamford, lui qui a marqué 7 buts en ce début de saison.

Outre Harry Kane et Jamie Vardy, le joueur de 27 ans est une garantie de buts. Et il toquerait sérieusement à la porte des Three Lions selon son coéquipier en club. « Patrick a dit qu'il ne pouvait pas dormir l'autre nuit parce que l'équipe était annoncée le lendemain et il pensait qu'il pourrait avoir une chance. Je ne pense pas qu'il soit loin de là », a déclaré Phillips en conférence de presse.