JT Foot Mercato : Manchester United vise un casting 5 étoiles

L'été sera chaud bouillant à Old Trafford. Manchester United veut revenir sur le devant de la scène et veut s'en donner les moyens. Alors que Jadon Sancho devrait arriver dans les prochains jours pour 85 M€, les Red Devils en veulent encore encore plus. C'est simple, quasiment un joueur par ligne est attendu.

En défense, MU veut s'offrir Raphaël Varane, au milieu Eduardo Camavinga ou Leon Goretzka sont espérés et en attaque c'est Dominic Calvert-Lewin qui a tapé dans l'œil des dirigeants. Bref, Manchester est sur tous les fronts pour réaliser un mercato historique ! On fait le point dans votre JT Foot Mercato.