JT Foot Mercato : tout le monde veut fuir l’Arabie saoudite

La Saudi Pro League sous pression

Place forte du mercato estival, l’Arabie saoudite, est devenue en l’espace de 6 mois un endroit à fuir. Certains ont déjà le mal du pays, à commencer par Karim Benzema, qui semble regretter plus que jamais son choix d’avoir rejoint Al-Ittihad. Ce mardi, le média Arriyadiyah explique que Gallardo refuse toujours de réintégrer le Nueve. Selon les dernières informations de l’AFP, l’attaquant français se sentirait «sous pression» à Al-Ittihad et aurait demandé à quitter le club, selon une source proche du club saoudien. Plus précisément, l’ex-attaquant madrilène voudrait quitter «temporairement» Al-Ittihad, qui lui a proposé un prêt dans une autre équipe du championnat saoudien. Mais l’option d’un départ dans un autre club saoudien a été refusée par le Ballon d’Or 2022. Selon nos informations, un retour n’est pas à l’ordre du jour. Quoi qu’il en soit, le mal-être de Benzema n’est pas un cas isolé. Lors d’un entretien accordé à AS, Aymeric Laporte s’était dit «déçu» sur certains points depuis son arrivée en Arabie saoudite. Il a pointé du doigt le manque de professionnalisme des dirigeants. Si cette sortie a enflammé la presse européenne, l’ancien défenseur de Manchester City a tenté d’étouffer le feu sur TikTok. Le joueur a démenti avoir tenu ces propos. Sinon, il y a le cas Jordan Henderson, reparti illico presto en Europe six mois après son arrivée du côté d’Al Ettifaq fait tache. L’Anglais, refroidi par le climat, la culture, la faible affluence dans les stades, a forcé son départ pour signer à l’Ajax. Recruté par la formation saoudienne l’été dernier contre 14 M€, l’ancien milieu de terrain de Liverpool a été libéré de son contrat record où il touchait près de 40M€ par an. Certaines sources autour du joueur expliquent qu’il aurait même fait une croix sur son salaire pour pouvoir partir. On peut aussi évoquer le cas Roberto Firmino. Après huit années passées à Anfield, le Brésilien de 32 ans a fait ses valises pour Al Ahli. Malgré un triplé inscrit pour ses débuts, l’ancien buteur des Reds éprouve toutes les peines du monde à s’adapter. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis plusieurs semaines, son départ de Djeddah reste bel et bien d’actualité. Fulham semble prêt à le relancer.

Le casse-tête du Real

Le Real Madrid fait face à un sacré casse-tête. Privé de plusieurs de ses armes offensives en début de saison à cause de blessures en tout genre, Carlo Ancelotti doit désormais jongler maintenant qu’il a toutes ses forces à disposition. La gestion du crack Arda Guler interroge beaucoup. Blessé à deux reprises depuis sa signature l’été dernier, le Turc a fait sa grande première, il y a peu. Mais le crack de 18 ans doit se contenter de quelques minutes par-ci par-là. Le journal Sport revient sur son cas et précise que Madrid se montre prudent et veut éviter une énième rechute de son jeune joueur. Problème, cette gestion et le faible temps de jeu accordé ne l’aident pas vraiment à s’adapter à son nouveau club et à ses partenaires. Résultat, le média ibérique indique qu’un prêt jusqu’en juin est évoqué afin qu’il retrouve du temps de jeu. Récemment, Villarreal et d’autres écuries, dont les noms n’ont pas filtré, ont été liées au natif d’Altindağ. Malgré sa situation et la forte concurrence, le joueur n’a, a priori, pas l’intention de bouger cet hiver.

Les officiels du jour

Comme on vous l’a révélé, Azor Matusiwa a bien quitté le Stade de Reims et débarque du côté du Stade Rennais où il va venir renforcer l’entre-jeu. Le transfert a été bouclé avec un prêt avec option d’achat obligatoire de 16 millions d’euros assortie de 4 millions d’euros au bonus. Arturo Vidal est de retour dans son club formateur, Colo-Colo, 17 ans après son départ du club. Le joueur de 36 ans arrive en provenance de l’Athletico Paranaense, où il a disputé neuf rencontres cette saison. Le défenseur portugais, Tiago Djaló, quitte Lille et s’envole pour la Juventus. Le club piémontais a annoncé la bonne nouvelle à ses tifosi lundi soir. Il s’est engagé avec le club italien jusqu’en 2026.