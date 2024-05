OM - Nancy : les compositions sont là

Ce dimanche, la finale de la Coupe Gambardella se tient au stade Pierre-Mauroy de Lille. Pour cette rencontre, l’Olympique de Marseille reçoit l’AS Nancy-Lorraine. Les Phocéens visent un deuxième trophée après celui obtenu en 1979 tandis que les Nancéiens viseront leur premier titre dans cette compétition (deux finales perdues). L’OM mise ainsi sur un 4-2-3-1 avec Aboubaka Dosso dans les cages derrière Lucas Daubenfeld, Hilan Hamzaoui Slimani, Paolo Trigano et Anis Doubal. Kélian Le Pironnec et Gaël Lafont se retrouvent dans l’entrejeu avec Max Corbon un cran plus haut. Kelyann Bezahaf, Keyliane Abdallah et Mathis Clément sont positionnés en attaque. Trois absences sont à noter avec Enzo Sternal, Darryl Bakola et Yanis Sellami qui sont à l’Euro U17 avec la France.

De leur côté, les Lorrains misent sur un 4-3-3 avec Kenzo Noël comme dernier rempart. Devant lui, Arsenne Colas, Paul Diomandé, Yohan N’Guessan et Hugo Morrone prennent place. Yanis Delaveau officie en sentinelle avec Quentin Carpentier et Idrissa Sabaly dans l’entrejeu. Enfin, Téo Giachini et Bismark Adomah épaulent Zakaria Ztouti en attaque.

Les compositions sont là

Olympique de Marseille : Dosso - Daubenfeld, Hamzaoui Slimani, Trigano, Doubal - Le Pironnec, Lafont - Bezahaf, Corbon, Clément - Abdallah

AS Nancy-Lorraine : Noël - Colas, Diomandé, N’Guessan, Morrone - Carpentier, Delaveau, Sabaly - Adomah, Ztouti, Giachini