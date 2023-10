Le gouvernement français veut créer un paradis fiscal pour attirer la FIFA

Le gouvernement français lance les grandes manoeuvres ! Ce mercredi 18 octobre, Les Echos informe qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2024 a été déposé par les députés de la majorité en vue de mettre en place un régime fiscal avantageux et spécialement conçu pour les 34 fédérations sportives internationales (FI). L’objectif ? La France souhaite persuader la Fédération internationale de football association (FIFA), actuellement basée à Zurich en Suisse, de transférer son siège à Paris.

Selon le quotidien économique, les FI concernées bénéficieront d’exemptions de l’impôt sur les sociétés, de la cotisation foncière des entreprises et de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). L’élément clef de ce texte réside également dans le traitement fiscal privilégié accordé aux employés de ces organismes, leur permettant d’éviter de payer l’impôt sur le revenu pendant une période de 5 ans. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des discussions amorcées depuis quelques mois entre le patron de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la République française, Emmanuel Macron. À noter que le dirigeant italien est favorable à un retour de l’instance dirigeante en France, comme ce fut le cas entre 1904 et 1932.