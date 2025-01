Nantes - Monaco : les compositions officielles

La 17e journée débute à la Beaujoire ! Les Nantais, en difficulté en Ligue 1 et coachés par un Antoine Kombouaré en conflit ouvert avec les médias, reçoivent un gros morceau à 19h : l’AS Monaco, 3e du championnat derrière le PSG et Marseille. Pour les Canaris, barragistes au coup d’envoi, tout point sera bon à prendre même face aux cadors, à l’image de ce nul arraché à Lille la semaine dernière. Monaco n’a pas non plus de points à perdre dans la course aux sommets.

Pour cette affiche, Kombouaré semble privilégier un 5-3-2 avec la paire Abline-Simon devant. Thomas, Lepenant et Augusto formeront le milieu, devant la défense à 3 composée de Castelletto, Pallois et Zézé. Amian et Cozza animeront les couloirs, et Lopes protègera le but. Pour Monaco, Singo fait son retour après sa suspension, associé à Kehrer et Salisu derrière. Camara et Zakaria seront devant la défense, Vanderson et Ouattara devant les couloirs. La surprise Bouabre sera associé à Embolo et Ben Seghir devant.

Les compositions

Nantes : Lopes - Amian, Castelletto, Pallois (cap.), Zeze, Cozza - Thomas, Lepenant, Augusto - Abline, Simon

Monaco : Köhn - Singo, Kehrer, Salisu - Vanderson, Zakaria (cap.), Camara, Ouattara - Bouabre, Ben Seghir - Embolo