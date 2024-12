PSG : Milan Skriniar serait proche de Galatasaray

Mis à l’écart par Luis Enrique, Milan Skriniar (29 ans) n’a plus d’avenir au Paris Saint-Germain, tout comme Randal Kolo Muani. Le défenseur slovaque ne sera pas retenu et dispose déjà de plusieurs contacts avec la Juventus, Naples et plusieurs équipes de Premier League.

La suite après cette publicité

Cependant, les médias turcs ont annoncé que le Parisien serait proche de Galatasaray. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Un accord avec le PSG pour un prêt est évoqué et l’arrivée de Skriniar sur les rives du Bosphore ne dépendrait plus que du départ de Nelsson.