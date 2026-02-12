Raheem Sterling rejoint le Feyenoord Rotterdam à la surprise générale !

Grand talent du football anglais, Raheem Sterling (31 ans) est un joueur respecté outre-Manche. Précoce, l’ailier gauche s’est révélé à Liverpool avant de faire le bonheur de Manchester City entre 2015 et 2022. Derrière, cela a été plus compliqué avec un transfert à Chelsea et un passage en prêt la saison dernière à Arsenal. L’international anglais (82 capes, 20 buts) n’avait d’ailleurs pas disputé la moindre minute en ce début de saison.

La suite après cette publicité

Celui qui aura gagné onze titres à Manchester City dont 4 Premier League et 5 Coupe de la Ligue Anglaise a d’ailleurs rompu d’un commun accord son contrat le liant à Chelsea le 28 janvier dernier comme l’annonçait le club londonien : «Raheem Sterling a quitté aujourd’hui le Chelsea Football Club d’un commun accord, mettant ainsi fin à trois saisons et demie passées sous nos couleurs, après avoir signé à l’été 2022 en provenance de Manchester City. Nous remercions Raheem pour sa contribution en tant que joueur de Chelsea et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière»

La suite après cette publicité

Raheem Sterling file au Feyenoord

Pouvant s’engager où il le souhaite, Raheem Sterling a eu le choix. Annoncé dans le viseur de clubs anglais comme Tottenham, Crystal Palace, Fulham et West Ham, il était aussi annoncé du côté de Naples et du Bayern Munich. Alors qu’il aurait été proposé à l’Union Berlin, le club allemand n’a pas donné suite. Finalement, il a rejoint l’actuel deuxième du championnat des Pays-Bas, à savoir le Feyenoord Rotterdam.

«Feyenoord recrute Raheem Sterling, quadruple vainqueur de la Premier League L’international anglais, qui a représenté son pays à 82 reprises, a signé cet après-midi un accord avec Feyenoord jusqu’à la fin de la saison 25/26. En tant qu’agent libre, Sterling a pu explorer différentes options sans la contrainte du mercato estival, et a finalement opté pour Feyenoord», peut-on lire dans un communiqué.

La suite après cette publicité

Convaincu par le coach Robin van Persie qui lui a proposé ce projet, Raheem Sterling a saisi cette opportunité comme il l’a confié : «en tant que joueur libre, j’ai eu, pour la première fois depuis longtemps, l’opportunité de maîtriser la suite de ma carrière. Je souhaitais prendre le temps de discuter avec les clubs et leurs entraîneurs afin de mieux comprendre le rôle qu’ils envisageaient pour moi et de m’assurer de pouvoir apporter une réelle plus-value à ce nouveau chapitre.»