Angers - OM : la réaction à chaud de Mattéo Guendouzi

L'OM est leader de Ligue 1 ! Après sa nouvelle victoire sur la pelouse d'Angers (3-0), l'Olympique de Marseille est passé provisoirement en tête à la suite d'un match bien maitrisé. Mattéo Guendouzi (23 ans) s'est montré fier de ce succès et a assuré que tout l'effectif olympien était concerné cette saison.

«C'est un très bon résultat. On a mal démarré, on a mis du temps à comprendre le match. Mais après, on a récupéré beaucoup de ballons, on a instauré note jeu et on fait un bon résultat ce soir. On fait un très bon début de championnat, on mérite, mais la saison est encore longue. On a un très bel effectif, tout le monde s'y met et on peut gagner de nombreux matches cette saison», a-t-il exprimé au micro de Prime Video, après la rencontre.