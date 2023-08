Mercato : ces recrues stars de l’été déjà blessées !

La suite après cette publicité

«L’imprévu, c’est toujours un malheur qu’on n’attendait pas». Signés François Mauriac, ces mots résument parfaitement les maux rencontrés par certaines recrues phares de ce mercato estival 2023. Et pour cause. Si le marché des transferts demeurent un formidable terrain de jeu pour réaliser de belles affaires, il est aussi la source de quelques déconvenues marquantes. Dans cette optique, comment ne pas penser à ces joueurs comblés à l’idée de s’offrir un nouveau challenge mais d’ores et déjà sur la touche après une première blessure. Ce fameux imprévu. Arrivé le 1er juillet dernier en provenance du RB Leipzig contre un chèque de 60M€, Christopher Nkunku peut d’ailleurs en témoigner.

Auteur d’une très belle préparation estivale (3 buts) avec Chelsea, l’international français (10 sélections) a finalement été coupé dans son élan. Touché au genou lors du dernier match amical face au Borussia Dortmund, le nouvel attaquant des Blues est, depuis, passé par la case opération et manquera donc plusieurs semaines de compétition. «Nkunku est victime d’une blessure au genou qui l’exclura pendant une longue période. Le joueur de 25 ans a subi une opération et va maintenant commencer un programme de rééducation avec le service médical du club», communiquait, à ce titre, la formation londonienne. Une trajectoire frustrante également vécue par Jurriën Timber.

À lire

MU : Mason Greenwood bientôt licencié ?

Des absences longue durée…

Tout juste recruté par les Gunners cet été, le Néerlandais de 22 ans s’est lui aussi gravement blessé au genou droit, le 12 août dernier, lors d’un repli défensif contre Nottingham Forest. Recruté contre 45 millions d’euros, l’ancien arrière gauche de l’Ajax Amsterdam, touché au ligament croisé antérieur, devrait donc attendre de nombreux mois avant de retrouver les siens. Tout comme El Chadaille Bitshiabu. Arrivé au RB Leipzig pour 20 millions d’euros, le Titi parisien, barré par la concurrence au PSG, espérait rapidement lancer sa carrière en Allemagne. Oui mais voilà, le sort en a décidé autrement et le défenseur central de 18 ans va, lui aussi, être écarté des terrains pendant de très longs mois.

La suite après cette publicité

Gravement blessé à un ligament interne du genou droit à l’entraînement, le joueur formé dans la capitale française devrait, en effet, revenir au cours du mois de novembre. Un coup dur que le club allemand a d’ores et déjà compensé avec l’arrivée récente de Castello Lukeba, arraché à l’OL pour 30M€. Une situation tout aussi dramatique pour le jeune Arda Güler (18 ans). Acheté 20 millions d’euros au Fenerbahçe et impressionnant lors de ses premiers entraînements avec le Real Madrid, le jeune prodige des Merengues s’est finalement blessé au ménisque du genou droit. Opéré par le renommé Manuel Leyes, habitué à travailler avec les joueurs madrilènes, le Turc aux quatre sélections devrait donc manquer six semaines de compétition et faire son retour après la trêve internationale de septembre. Un contexte peu idéal pour avoir du temps de jeu et faire ses preuves au sein d’un effectif si compétitif.

Enfin, à des degrés moindres, d’autres recrues devront également patienter avant de débuter sous leurs nouvelles couleurs. C’est notamment le cas de Rasmus Højlund (20 ans), recruté par Manchester United contre un chèque de 75M€. Présenté aux supporters mancuniens, l’ancien buteur de l’Atalanta Bergame (20 ans, 32 matchs et 9 buts en Serie A pour la saison 2022-2023) souffre toujours du dos et ne devrait donc pas fouler la pelouse d’Old Trafford dans les semaines à venir. A noter d’ailleurs que lors de sa visite médicale, l’attaquant danois avait déjà dû se rendre à Londres pour passer des examens supplémentaires suite à une alerte.