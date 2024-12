Aminata Diallo aurait cherché Kheira Hamraoui en Arabie saoudite

Trois ans après cette agression aux contours encore fumeux de Kheira Hamraoui, en région parisienne, Le Parisien nous dévoile de nouveaux éléments sur sa relation avec Aminata Diallo, sa coéquipière de l’époque au PSG et soupçonnée d’avoir été impliquée dans ce guet-apens. Cette dernière est aujourd’hui soumise à un contrôle judiciaire et interdite de tout contact avec la joueuse de 34 ans, dans le cadre de sa mise en examen. Pourtant, d’après un témoignage d’Hamraoui aux enquêteurs de la police judiciaire de Versailles, Aminata Diallo semblait l’attendre sur un parking, fin novembre, avant, puis après l’un de ses matches en Arabie saoudite.

À l’issue de celui-ci, Hamraoui aurait signifié à ses dirigeants de faire en sorte d’éviter tout contact avec Diallo. Malgré plusieurs demandes du service de sécurité, celle qui jouait pour Al-Nassr la saison passée aurait refusé de déguerpir, avant de finalement céder. Interrogé, son avocat Me Mourad Battikh nie en bloc une volonté de sa cliente d’entrer en contact avec Hamraoui. «À la fin du match, Aminata Diallo a rejoint le parking aux côtés de l’équipe d’Al Nassr, en présence de son amie et capitaine de l’équipe et des deux agents de cette dernière. Aucun d’entre eux n’a croisé de près ou de loin Kheira Hamraoui, aucune information ne leur a d’ailleurs été faite selon laquelle ils devaient quitter les lieux. Aminata Diallo n’a donc cherché ni à entrer en contact avec Kheira Hamraoui ni à l’intimider», déclare l’avocat dans des propos rapportés par Le Parisien.