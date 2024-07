Chelsea : Enzo Maresca a un objectif clair

Avec Enzo Maresca, Chelsea ne sait pas vraiment où il met les pieds. Brillant la saison passée avec Leicester, le coach italien n’a été qu’un simple coach adjoint dans des clubs de la dimension des pensionnaires de Stamford Bridge. Avec toute cette incertitude autour de sa capacité à prendre en charge une telle formation, le coach de 44 ans était interrogé ce lundi par les médias du club. L’occasion pour lui de révéler ses objectifs avec les Blues. Et c’est simple, Maresca veut rivaliser avec les meilleures équipes d’Angleterre et d’Europe :

La suite après cette publicité

«C’est le point principal, car quand on rejoint un club comme Chelsea, on sait que c’est un club qui doit gagner. Donc, pour notre part, nous allons faire de notre mieux pour être là, pour nous battre et rivaliser avec les clubs qui en ce moment gagnent et se battent pour gagner des titres. Je suis très enthousiaste. L’une des raisons pour lesquelles je suis ici, c’est parce que je suis convaincu que l’équipe est très bonne et pleine de talent. Le plus important maintenant, c’est que nous soyons capables de créer la bonne culture qui nous motive pour la saison.»