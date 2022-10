Atlético : Diego Simeone se réjouit du retour en grâce d'Antoine Griezmann

Auteur d'un doublé salvateur sur la pelouse du Real Betis (1-2), Antoine Griezmann réalise un très bon début de saison du côté de l'Atlético de Madrid, loin de ses performances de la saison passée. Impliqué sur 8 des 20 buts de son équipe, l'attaquant français est l'une des pièces maîtresse de la bonne forme actuelle des Colchoneros. Une forme retrouvée et saluée par son entraîneur, Diego Simeone.

« Je suis très heureux pour lui. Il a fait un gros travail pour rester à l'Atlético de Madrid, parce qu'il veut être à l'Atlético. Quand quelqu'un est là où il veut être, c'est unique. On dirait que l'on est en train de retrouver le Griezmann qui était parti. Celui d'avant, celui de six mois avant son départ. On revoit le Griezmann que l'on avait eu. Un leader sur le terrain, qui trouve sa place, qui comprend ses coéquipiers et que ses coéquipiers comprennent. Cela lui procure de bonnes sensations », s'est ainsi réjoui le Cholo. De bon augure pour l'équipe de France, à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre).