Le Bayern Munich annonce la couleur pour la suite du mercato

Le Bayern Munich en rêvait depuis un an. Après les départs d'Arjen Robben et Franck Ribéry, les dirigeants bavarois souhaitaient apporter du sang neuf en misant sur Leroy Sané. Mais après plusieurs semaines de négociations, l'international allemand était resté à Manchester City, où il s'est remis d'une grave blessure au genou droit. Patients et persévérants, les pensionnaires de l'Allianz Arena sont revenus à la charge cet été 2020 et leurs efforts ont été récompensés puisque Sané a été officiellement transféré. Et ce jeudi, il a été présenté à la presse en compagnie d'Oliver Kahn (membre du directoire), Hasan Salihamidžić (directeur sportif) et Karl-Heinze Rummenigge. Et le président de l'écurie munichoise n'a pas caché sa joie. «Je pense que nous allons beaucoup nous amuser avec lui et lui aussi. C'est le joueur que nous voulions. Nous avons exaucé le souhait de l'entraîneur et nous sommes heureux que le transfert ait réussi».

La suite du mercato devrait être agitée

Habitué à avoir un coup d'avance, le Bayern Munich ne compte pas s'arrêter en si bon chemin après avoir mis la main notamment sur Leroy Sané et Tanguy Kouassi, en fin de contrat au PSG. C'est ce qu'a laissé entendre le directeur sportif Hasan Salihamidžić. «Nous avons réussi à recruter deux joueurs libres (Tanguy Kouassi et Alexander Nübel, ndlr). Le marché est sous l'effet du coronavirus. Nous essayons de renforcer notre équipe, le calendrier est serré. Les jeunes joueurs auront certainement l'occasion de jouer des matches. Cela nous aide aussi à dire que le travail de notre académie est bon et que notre équipe réserve a gagné le championnat. Les garçons pourraient bien se développer. Le marché des transferts est ouvert jusqu'au 5 octobre et nous garderons les yeux ouverts. Nous avons des rendez-vous réguliers avec Flick, nous voyons où nous avons encore besoin et ce qu'il est possible de faire. Nous verrons qui partira et comment nous réagirons. Pour le moment, nous sommes bien pourvus. Mais le programme de l'année prochaine requiert que nous ayons une bonne équipe. Nous garderons les yeux ouverts jusqu'au 5 octobre».

Mais les champions d'Allemagne ne seront pas les seuls dans ce cas. Et ils pourraient être amenés à perdre certains éléments, à l'image de Thiago Alcantara annoncé du côté de Liverpool. Rummenigge a confié à son sujet : «Nous avons eu une conversation avec Thiago Alcantara. Nous sommes optimistes. Les discussions avec lui ont toujours été positives. Mais Thiago nous a informés il y a quelque temps qu'il aimerait faire quelque chose de différent. Aucun club ne nous a contacté à ce jour pour avoir des discussions concrètes. Le fait est que nous voulons jouer les matches restants en Ligue des Champions avec Thiago et David Alaba (...) Tous les deux sont sous contrat jusqu'au 30 juin 2021. Ils participeront au 1/8e de finale contre Chelsea. Si nous nous qualifions, ils joueront définitivement le tournoi à Lisbonne avec nous. Donc nous verrons ».

Le Bayern Munich ne bradera pas ses joueurs

Il a ajouté ensuite : «Nous ne voulons pas précipiter les choses. Thiago et David doivent se concentrer sur la Champions League. Ensuite, nous serons capables de décider calmement des choses». Concernant David Alaba, il a précisé : «Hasan Salihamidžić est en discussions avec l'agent de David. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de solution. Nous voulons prolonger son contrat. Si nous n'y arrivons pas, nous devrons regarder d'autres options (...) En principe, c'est bien qu'il puisse s'imaginer rester à Munich. Ce n'est pas un secret que les contrats sont une question d'argent. Nous avons posé nos cartes sur la table, maintenant c'est à David et ses agents de voir (...) En ce qui concerne les salaires, certains agents semblent penser que malgré le coronavirus, le soleil brille toujours. Ce n'est pas le cas. Peut-être y a-t-il une chance de trouver un compromis (...) C'est important que David décide ce qu'il veut faire. Aimerait-il faire quelque chose d'autre ? Si c'est oui, vous devez vous montrer compréhensifs ».

Incisif, le patron du Bayern Munich a tenu à faire passer un message aux clubs éventuellement intéressés par Thiago Alcantara et David Alaba. «Je dois être honnête, des montants circulent dans les médias. Je dois en rire. Nous ne ferons pas de soldes d'été ici. Nous n'envisagerons de vendre que si les prix sont corrects». Enfin, KHR a fait un point sur Javi Martinez et Jérôme Boateng, tous les deux libres en 2021. «Nous allons attendre et voir si les deux joueurs veulent rester au Bayern Munich jusqu'à la fin de leurs contrats ou si jamais ils veulent faire autre chose». D'ici octobre, le Bayern Munich pourrait donc encore connaître plusieurs mouvements.