Le Real Madrid boucle un contrat à 400 M€ par an !

La suite après cette publicité

Durant la pandémie, le Real Madrid a su rester très sobre sur le marché des transferts. Et ce, pour plusieurs raisons. À Madrid, les bruits de couloir indiquaient que Florentino Pérez, privé des juteuses rentrées d’argent en raison des matches à huis clos, réservait son trésor de guerre pour la signature de Kylian Mbappé (contrat + prime à la signature, voire indemnité transfert).

Cependant, le patron de la Casa Blanca a dû aussi gérer le coût de la rénovation du stade Santiago Bernabéu. Alors que le montant de la facture était, au début, de 450 M€ environ, les Merengues vont au final devoir débourser entre 800 M€ et 1 milliard d’euros. Un montant stratosphérique que le club espagnol pourrait rapidement rentabiliser.

Un accord historique

Marca indique en effet que le Real Madrid a finalisé un contrat commercial avec la société américaine Legends pour l’exploitation de son stade. Et cette dernière touchera 20% des revenus liés aux activités d’un stade qui sera ouvert au public (matches de foot, de basket, concerts, événements, etc…) presque 365 jours par an. Et pour avoir le droit de gérer l’exploitation du nouveau Bernabéu, Legends a accepté de payer 400 M€ par an à la Casa Blanca. Et ce, sur 25 ans !

Au total, c’est donc un chèque de 10 milliards d’euros que les Merengues vont encaisser d’ici 2047-2048. Un sacré pactole. Sans oublier que Pérez prévoit, en plus de ce contrat, de toucher encore plus d’argent grâce aux revenus qui vont découler de cet accord (recettes de concerts par exemple). Sans oublier la question du naming. Bref, le nouveau Bernabéu va rapidement devenir la poule aux oeufs d’or du Real Madrid.