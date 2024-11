Real Madrid : l’appel du pied subtil de Sergio Ramos

Il n’y a désormais plus aucun doute, Sergio Ramos veut faire son retour au Real Madrid. Alors que de plus en plus de rumeurs font état d’un potentiel come-back de l’ancien capitaine des Merengues dans la capitale espagnole, le joueur, lui, a fait connaître son avis. En likant une publication relatant les propos de Guti, qui souhaite voir le défenseur de 38 ans revenir, Ramos a rallumé la mèche chez les fans madrilènes.

Pour rappel, l’ancien coéquipier du défenseur passé par le Paris Saint-Germain commente aujourd’hui les matches sur DAZN et avait glissé le nom de l’Espagnol comme une solution pour régler les problèmes en défense du Real Madrid. Avec la blessure d’Eder Militão, qui devrait l’écarter des terrains jusqu’à la fin de la saison, le recrutement d’un défenseur central devient une priorité pour la Casa Blanca. Sergio Ramos, libre de tout contrat, pourrait donc être l’homme providentiel pour les Merengues.