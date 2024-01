Al-Ittihad : accord conclu entre Jota et West Ham

Dans une situation plus que compliquée depuis son arrivée en Arabie saoudite du côté d’Al-Ittihad, Jota (24 ans) est sur le point de relancer sa carrière. Selon nos dernières informations, un accord a d’ailleurs été trouvé entre l’ailier gauche portugais et West Ham, actuel sixième de Premier League.

Des pourparlers positifs ont, par ailleurs, eu lieu entre Al-Ittihad et West Ham et des sources estiment d’ores et déjà que les deux clubs pourraient prochainement parvenir à un accord complet. De son côté, le joueur attend lui le feu vert des différentes parties pour se rendre aux examens médicaux au Royaume-Uni. Une belle opportunité à saisir pour celui qui aura inscrit un petit but en 11 matches toutes compétitions confondues avec la formation saoudienne.