La prestation XXL d’Arda Güler séduit l’Europe, Manchester United fonce sur un crack à 40M€

Arda Güler en mode patron

La Turquie n’est pas parvenue à faire un nouvel exploit. Défait 2-1 par les Pays-Bas, Fotomac souhaite remercier son équipe nationale sur sa une. Malgré la défaite, la Turquie a montré un beau visage dans cette compétition, à l’instar d’Arda Guler, passeur décisif pour l’ouverture du score turc et auteur d’une superbe performance saluée par l’Equipe et AS.

Manchester United offre 40M€ pour Zirkzee

Dossier très chaud du mercato, celui de Joshua Zirkzee. Très proche de l’AC Milan, le club milanais n’arrive pas à conclure un accord et Manchester United en a donc profité pour reprendre la tête des négociations selon Caught offside. Le joueur a donné sa priorité à Old Trafford. Sa clause libératoire est de 40M€.

La panne offensive des Bleus

Si la défense marche, on ne peut pas en dire autant de l’attaque. Le Parisien s’inquiète de la forme de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, tous deux très décevants dans cet Euro. Emprunté physiquement et gêné par son masque, le capitaine de l’équipe de France ne pèse pas sur le jeu de son équipe et inquiète. Idem pour Griezmann, ballotté sur le côté droit puis dans l’axe, qui n’arrive pas à organiser les offensives françaises.