Le propriétaire de Manchester City avait tenté de racheter Liverpool

Dans un entretien accordé à Sky Sports, l'ex-milieu de terrain de Liverpool Graeme Souness a dévoilé une conversation qu'il a eue avec Amanda Staveley, actuelle directrice générale de Newcastle et principalement connue pour ses liens avec les investisseurs du Moyen-Orient : «Je suis allé à Dubaï, il y a 12, 13 ans. Je me suis promené dans l'hôtel avec ma femme et mon fils et je suis allé au restaurant Nobu qui était vide juste après le déjeuner. En sortant, quelqu'un s'est approché et s'est présenté, puis une dame s'est approchée et s'est présentée comme Amanda, qui m'avait dit : «je suis une supportrice de Liverpool.»

Durant la discussion, l'ancien international écossais lui avait proposé de convaincre Cheikh Mansour de racheter son club de cœur, ce qui avait été l'idée première de la femme d'affaires de 48 ans : «Au cours de la conversation, elle a dit : «Je suis chargée d'emmener la famille Abu Dhabi à Manchester City» et j'ai dit : «Mais il y a cinq minutes, vous avez dit que vous étiez une supportrice de Liverpool - pourquoi ne les avez-vous pas emmenés à Liverpool ?» Elle a répondu : «J'ai essayé et j'ai essayé mais Gillett et Hicks (propriétaires de Liverpool, ndlr) étaient si difficiles à traiter qu'ils ont fini par s'en aller.»