Un ancien joueur du Real Madrid allume Manchester City

Manchester City de retour dans la crise ? Difficile à dire pour le moment. Alors que l’on pensait que l’équipe de Pep Guardiola était de retour à son meilleur niveau après une série noire en fin d’année dernière, tous les espoirs mancuniens se sont envolés ce mercredi soir au Parc des Princes. Après avoir marqué deux buts en début de seconde période, les Cizitens se sont totalement écroulés et se sont finalement inclinés sur le score de 2-4.

La suite après cette publicité

Forcément, cette contre-performance fait beaucoup réagir. Et Santi Cañizares, ancien joueur du Real Madrid, s’est lâché sur la copie rendue par Manchester City sur Movistar Fútbol : « C’est bien plus qu’un problème lié à un joueur, bien plus que l’absence de Rodri. La deuxième mi-temps… C’est stupéfiant. Je pensais que nous ne vivrions pas cette situation avec le City de Guardiola. C’est bien plus qu’un problème lié à un joueur, bien plus que l’absence de Rodri. Au-delà du fait que ceux qui ont suivi cette saison ont vu un certain déclin… Ce qui s’est passé aujourd’hui (mercredi), c’est toucher le fond. » Reste désormais à voir si les Citizens seront capables de rebondir dès ce week-end, puisque Chelsea se déplace du côté de Etihad Stadium ce samedi.