C’est l’hécatombe au FC Barcelone !

La trêve internationale tombe à point nommé pour le FC Barcelone. Car ces derniers jours, les mauvaises nouvelles s’accumulent. Ce lundi, le staff de l’équipe de France a annoncé le forfait de Jules Koundé pour les matches face aux Pays-Bas et l’Ecosse. Blessé face à Grenade, le défenseur blaugrana est touché au genou. « Sorti prématurément dimanche face à Grenade, Jules Koundé souffre d’une entorse du ligament collatéral médial du genou gauche », a indiqué la FFF.

Les blessés s’accumulent

Le Barça a confirmé la blessure, mais n’a pas donné de durée d’indisponibilité, mais Mundo Deportivo affirme déjà que l’ancien Bordelais va rater les trois prochains matches des Culers, dont le Clasico face au Real Madrid le 28 octobre prochain. Quelques instants plus tard, encore un pépin. Cette fois, c’est la pépite Lamine Yamal qui est touchée. Le joueur reste à disposition de l’équipe d’Espagne, mais le Barça prie pour qu’il n’y ait rien de grave.

« Les examens effectués ont montré qu’il présente une blessure au muscle psoas-iliaque de la jambe gauche. Il est fragile et son évolution déterminera sa disponibilité. Le joueur rejoint le rassemblement de l’équipe espagnole dans laquelle il sera également évalué par les services médicaux de la RFEF », a indiqué le club catalan via un communiqué. Distancé de trois points par le Real Madrid au classement de Liga, le Barça subit une véritable hécatombe à l’heure où se profilent des matches importants contre l’Athletic (5e), le Shakhtar en Ligue des Champions et donc le Clasico.

Plusieurs absents de taille pour le Clasico

En effet, Koundé et Yamal rejoignent une infirmerie où figurent déjà Pedri, Frenkie De Jong, Raphinha et Robert Lewandowski. Le premier cité souffre d’une blessure au fémoral de la cuisse droite depuis le mois d’août à l’entraînement. Le Batave a été victime d’une lésion de la syndesmose tibio-péronière distale de la cheville droite contre le Celta et ne reviendra qu’en novembre. Quant au Brésilien, malgré une déchirure du biceps fémoral de la cuisse droite survenue face à Séville, il espère être revenu pour le choc face à la Casa Blanca. Enfin, le tacle reçu par le Polonais contre Porto risque de l’éloigner des terrains pendant un certain temps.

« J’ai parlé avec Robert aujourd’hui et j’ai vu les résultats de ses tests. Malheureusement, la blessure s’est avérée si grave qu’elle a exclu la participation de Robert aux entraînements de l’équipe nationale et à ses apparitions dans les matchs contre les îles Féroé et la Moldavie et les prochains matchs contre Barcelone. Il y a eu des dommages aux ligaments de l’articulation lors du saut et le club a déjà établi un plan de traitement », a déclaré le médecin de la sélection polonaise à TVP Sport. Autant dire que le Barça compte plus que jamais sur João Félix et Ferran Torres pour pallier ces absences dans le secteur offensif.