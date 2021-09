MU : Ole Gunnar Solskjaer donne des nouvelles de Cavani

37 minutes face à Wolverhampton et puis plus rien. Le début de saison d'Edinson Cavani avec Manchester United ne s'avère pas forcément conforme aux attentes. Il faut dire que l'arrivée de Cristiano Ronaldo a relégué El Matador au second plan dans la hiérarchie des attaquants à United. Et pour couronner le tout, l'ancien Parisien s'est blessé à l'entraînement, ce qui l'a contraint à manquer les rencontres face à Newcastle et les Young Boys de Berne. Le buteur uruguayen devrait également manquer le match face à West Ham dimanche et effectuer son grand retour en Carabao Cup mercredi prochain. Présent en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer s'est confié sur le rôle que jouera Cavani à Manchester cette saison. Auteur de dix buts sur les onze derniers matchs de la saison dernière, l'intéressé voyait alors son influence grandir chez les Red Devils. Et son manager ne l'a pas occulté.

« Edinson va commencer à s'entraîner à partir de lundi espérons-le. Alors, il pourra être impliqué mercredi prochain. Il a eu une saison fantastique la saison dernière, et son impact a été incroyable quand il était à 100%. Nous pensons que pour tirer le meilleur de lui, il faut lui laisser le temps de revenir fit, et ne pas se précipiter. Edinson aura un grand impact cette saison, c'est un grand professionnel avec du caractère, de la personnalité. Il a hâte de jouer et travaille dur pour revenir, » a ainsi commenté le manager norvégien. Le défi s'annonce immense pour El Matador cette saison à Manchester United...