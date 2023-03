OL : Lacazette est fier de devenir le deuxième meilleur buteur du club

La suite après cette publicité

Hier, Alexandre Lacazette a marqué le but égalisateur de son équipe face à Nantes (1-1). Un but qui était son 150e sous le maillot lyonnais et qui lui a permis de devenir le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’écurie rhodanienne devant Bernard Lacombe (149 buts) et Fleury Di Nallo (222 buts). Une fierté pour le Général.

