L'élimination de la Juventus met le feu aux réseaux sociaux

C'est l'une des sensations de la soirée. La Juventus de Cristiano Ronaldo a été éliminée de la Ligue des Champions par le FC Porto (3-2, a.p.). Une nouvelle désillusion pour le le club piémontais qui se fait sortir de la plus belle des compétitions, au stade des 1/8e de finale, pour la deuxième année consécutive.

Une défaite qui plonge un peu plus les Turinois dans la crise. Alors à qui la faute ? Pirlo, Agnelli, CR7 ? Une chose est sure, Twitter ne fait pas de distinction et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout le monde en prend pour son grade...