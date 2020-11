Olivier Létang en contact avec ICM Stellar Sports

« Je reviendrai, et encore plus fort de certaines convictions, avec aussi plus d’humilité et d’envie, sans doute le bénéfice de l’expérience. Je serai sélectif sur le projet et, en ce moment, j’observe très attentivement tout ce qui se passe. Quatre ou cinq choses m’intéressent, et je travaille dessus. Plusieurs projets dans le football, un autre dans le sport et d’autres en dehors du sport. Je veux choisir le projet et les personnes avec lesquelles je vais travailler.» Tels étaient les mots d'Olivier Létang accordé à L'Equipe en octobre dernier. Depuis, l'ancien président de Rennes a souhaité prendre son temps afin de choisir le projet correspondant à sa vision du football. Et il se pourrait bien qu'il l'ait enfin trouvé.

Selon nos informations l'ancien président de Rennes est en contact avec l'agence ICM Stellar Sports, - l'une des entreprises de sport et de divertissement les plus puissantes du monde. Fusion de deux entités (ICM Partners et Stellar Group), ce mastodonte compte parmi ses rangs des athlètes tels que Gareth Bale (Tottenham), Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Julian Eldelman (football américain), mais aussi des stars internationales comme Beyonce, ou Samuel L Jackson. En se penchant sur un profil comme Olivier Létang, - qui a déjà connu une expérience au sein d'une agence de gestion de carrière sportive en tant que directeur général chez Sports Invest UK en 2017 - , ICM Stellar Sports pourrait ainsi à terme, s'implanter sur le territoire français, réputé difficile pour les agents étrangers. Et pourquoi pas acquérir une agence française, comme l'avait fait Wasserman avec Mondial Promotion ? L'hypothèse n'est pas à écarter.