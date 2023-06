L2 : le terrible coup de gueule du président d’Annecy

La suite après cette publicité

Victime collatérale de l’épisode entre Bordeaux et Rodez, Annecy n’entend pas en rester là. 17e de Ligue 2 et condamné au National 1 après la victoire sur tapis vert attribuée aux Ruthénois par la Commission de discipline de la LFP ce lundi, le club haut-savoyard s’était fendu d’un communiqué incendiaire dans la foulée. Ce mercredi dans la soirée, le président annécien, Sébastien Faraglia, est de nouveau monté au créneau. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il a dénoncé un «sentiment d’injustice », tout en proposant des solutions comme une Ligue 2 à 21 clubs.

«L’idée de la Ligue 2 à 21 clubs, on l’a reprise. D’autres l’ont lancée avant nous. Notre seul objectif est de repartir en Ligue 2 la saison prochaine, a réitéré le président haut-savoyard. Nous prônons une Ligue 2 à 21 clubs, comme de plus en plus de monde le suggère au nom de l’équité sportive. Nos prises de position sont très déterminées et nous avons un réel soutien de la communauté du football. Annecy ne peut pas être la victime collatérale des manquements de Bordeaux et encore moins victime d’un résultat sportif sur tapis-vert. S’il y a une victime, il faut aller chercher le coupable du préjudice.» Voilà qui est dit.

